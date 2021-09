Joelma e Ewerton Martin - Reprodução de internet

Publicado 24/09/2021 07:03 | Atualizado 24/09/2021 07:05

Desde o início da semana, começaram a pipocar boatos de que Joelma estaria namorando um fazendeiro gato chamado Ewerton Martin. A coluna apurou no domingo à noite (19) que era uma jogada de marketing e não publicou o tal romance midiático. Em entrevista ao 'Fofocalizando', a cantora confessou que não há romance com o rapaz, que apenas participou de seu novo clipe, lançado esta semana. "Gente, eu não estou namorando. Eu estou solteira, por favor, gente, eu estou solteira. O casamento foi no clipe, o romance foi no clipe. Eu estou solteira. Avisa aí", disse ela.

Joelma destacou que não rolou nem um clima com o modelo. Os seis leitores da coluna não foram enganados, hein? Ponto das meninas!