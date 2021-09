Solange Gomes - Reprodução / Record TV

Publicado 24/09/2021 05:00

O atual assessor de imprensa de Solange Gomes anda dizendo por aí que a ex-Banheira do Gugu, que está confinada em 'A Fazenda', teria ficado com o Nego do Borel no passado, em um envento no Morro do Borel, no qual ela teria sido supostamente convidada. No entanto, a informação não procede.

A coluna consultou a então assessoria de imprensa de Nego do Borel da época, que garantiu que a única vez que Solange Gomes esteve na comunidade do Borel foi em 2012, durante uma presença vip paga. A informação também foi confirmada pela mãe do funkeiro. Além disso, a ex-assessoria do Nego confirmou que Solange, por diversas vezes, tentou armar flagras com o cantor como se estivesse em momentos de intimidade com ele, em busca de holofotes. Disse ainda que se os dois um dia realmente tiveram um affair, não foi no Morro do Borel.