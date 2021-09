O convívio entre Gui Araújo e Nego do Borel dentro do reality rural é repleto de conflitos - Divulgação

Publicado 24/09/2021 08:54

Em conversa com Dynho Alves, na manhã desta sexta-feira (24), Gui Araújo contou que tentou impedir a rapper Medrado de ir tocar o sino para desistir do reality. Afirmou ainda que teria pedido a ajuda de Erasmo Viana e MC Gui para segurar a cantora e compositora, pra ver se ela mudava de ideia, mas foi surpreendido com a negativa dos dois.

"Eu pedi ajuda para os caras e os caras 100% do tempo olhando eu tentando segurar ela. Falei: 'mano, me ajuda aqui (a segurar Medrado), por favor'. Os dois olharam pra mim e falaram: 'eu não. Isso pra mim é frescura. Quem quer sair, mete o pé. Quem quer sair fora mesmo, vai e desiste. Pelo menos é um a menos. Os dois falaram isso", conta Gui.