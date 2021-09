Alessandra Ambrósio - Reprodução Instagram

Publicado 24/09/2021 05:00

Alessandra Ambrósio e a irmã, a advogada Aline Ambrósio, entraram com uma ação de usucapião na Justiça do Rio Grande do Sul, para regularizar integralmente a documentação de uma propriedade comprada pela modelo há 18 anos. Segundo o processo, a área rural adquirida, que fica localizada em Erechim, tem mais de 258 mil metros, entretanto, somente cerca de 240 mil metros foram de fato transferidos para o nome dela, em 2006.



Ainda, conforme consta na ação, no ano de 2011, Ambrósio fez a doação da propriedade para a irmã, cuja metragem transferida até então era de tão somente cerca de 240 mil metros. Agora, através da Justiça, elas buscam a regularização da diferença (18.495,67 mil metros), já que estão na posse mansa e pacífica da propriedade há quase 20 anos, inclusive com todos os impostos pagos.



O antigo proprietário, que no caso foi quem vendeu à modelo a área rual, morreu Dessa forma, a ação tramita em face do espólio e dos seus sucessores. Ambrósio e Aline, que é a proprietária, querem que a área de quase 19 mil metros seja 'usucapida' e que a Justiça declare em sentença o domínio da metragem para poderem, finalmente, transcreverem no registro de imóveis.