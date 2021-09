Caio Blat e Luisa Arraes - Reprodução internet

Publicado 25/09/2021 05:00

Caio Blat se prepara para trabalhar com o sogro. Isso mesmo. Ele, que namora a atriz Luisa Arraes, está no elenco do filme 'Grande Sertão Veredas', assinado pelo pai dela, Guel Arraes. A produção também ganhará sua versão série, que será gravada em simultâneo. A preparação de elenco já começa na próxima semana e, por enquanto, ainda não há previsão de quando devem iniciar as gravações. A expectativa é que a série seja exibida pela Globoplay. Na trama, Caio Blat dará vida ao personagem Riobaldo, um ex-jagunço que relembra suas lutas, seus medos e o amor reprimido por Diadorim, personagem interpretado por Luisa Arraes. Ou seja, tudo em família mesmo!