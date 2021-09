Marcos Harter - Reprodução Instagram

Publicado 25/09/2021 05:00

O ex-BBB e médico Marcos Harter vem sendo acusado de agressão por uma paciente, que fez uma reclamação do pós-cirúrgico. A denúncia foi feita por uma professora, de 37 anos, que alega ter sido agredida pelo cirurgião plástico, na última terça-feira, em um consultório na cidade de Sorriso, no Mato Grosso. No boletim de ocorrência, a moça diz ter sido desrespeitada na frente de outros clientes ao ser chamada de 'professora burra', dentre outros insultos, após Marcos supostamente ter ficado irritado com sua reclamação.



Procurado, Marcos Harter nega a agressão. "Tenho um projeto de prótese de mama desde janeiro de 2019. Atendemos 200 pacientes por mês e operamos 80. Em 32 meses operamos duas mil mulheres. Cirurgia rápida e simples, com raríssimas complicações. Nosso índice de sucesso está acima de 99%. Eventualmente alguém reclama de algo e é prontamente atendido e resolvido. Mas quem não sabe reclamar será convidado a se retirar da clínica. Quanto às agressões, estou esperando ela representar. O vídeo-monitoramento da clínica fará questão de mostrar a verdade", disse Harter com exclusividade à coluna.

A paciente alega estar sofrendo com dores em um dos seios, devido a uma prótese que colocou com Harter há dois anos. Segundo ela, a prótese estaria torta e comprimindo um músculo. Em sua denúncia, afirma ainda que foi pega pelo braço ao tentar filmar o momento em que Marcos Harter se irritou com sua reclamação e teve seu aparelho celular jogado no chão.