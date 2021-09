Rico Melquiades - Reprodução

Publicado 24/09/2021 21:36

Rico Melquiades já deixou claro que não topa muito a Mileide Mihaile. Na noite desta sexta-feira (24), o influenciador detonou a ex-mulher de Wesley Safadão. Enquanto Aline, Gui Araújo e Erika desabafavam no quarto sobre uma dinâmica, que aconteceu à tarde com Rodrigo Faro, o humorista criticou a modelo, dizendo que ela tem o nariz 'em pé'. "Eu conheço a pecinha. Conheço Mileide de fora. Já encontrei em vários eventos. O nariz dela é aqui, ó. Já segurou não sei quantos mil da família do [Wesley] Safadão. Depois eu conto a história a vocês.”, disse ele.



Erika e Gui Araújo repreenderam Rico, que não gostou de ser chamado a atenção e começou a falar. "Para, rico, para", pediu Erika. "Rico o caralh*", disse ele, se afastando do trio.