Alexandre Garcia - Reprodução

Alexandre GarciaReprodução

Publicado 24/09/2021 19:37 | Atualizado 24/09/2021 19:50

Alexandre Garcia não faz mais parte da CNN Brasil. A emissora demitiu o apresentador na tarde desta sexta-feira (24) e em um email que circula na redação para os funcionários, a CNN revela que o motivo teria sido a defesa do uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19.

A coluna recebeu o email, com exclusividade, e logo a seguir a emissora soltou uma nota oficial. "A CNN Brasil comunica que rescindiu o contrato com o jornalista Alexandre Garcia nesta sexta-feira (24).

A decisão foi tomada após o comentarista reiterar a defesa do tratamento precoce contra a Covid-19 com o uso de medicamentos sem eficácia comprovada. O quadro 'Liberdade de Opinião' continuará na programação da emissora, dentro do jornal 'Novo Dia'. A CNN Brasil reforça seu compromisso com os fatos e a pluralidade de opiniões, pilares da democracia e do bom jornalismo", diz o comunicado.