Publicado 24/09/2021 17:10 | Atualizado 24/09/2021 17:18

Andressa Urach usou seu Instagram nesta sexta-feira (24) para anunciar o fim do casamento com Thiago Lopes. A modelo, que está grávida do empresário, pediu que não fizessem perguntas sobre o assunto."Comunicado: eu e me esposo estamos nos separando! Por favor não me façam perguntas, pois não estou bem para falar", escreveu ela, que espera Leon, na rede social.Thiago ainda não se pronunciou sobre o assunto. Apesar do anúncio, os dois ainda se seguem no Instagram e mantêm fotos um com o outro, inclusive do casamento.