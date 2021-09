Dulce Maria - Divulgação

Publicado 24/09/2021 14:33

A cantora Dulce Maria acaba de ultrapassar Maite Perroni e se torna a ex-RBD com mais ouvintes mensais no Spotify. O feito vem após uma série de lançamentos da mexicana com seu projeto 'Origen' e dois feats com brasileiros: 'Ela Tá Movimentando', com Kevin O Chris, e 'Céu Azul', com Ferrugem e Flay.

Os lançamentos da carreira solo da artista foram ainda maiores do que o último projeto da banda, que se reuniu no final do ano passado em uma live e ganhou um álbum ao vivo, além de uma música completamente inédita, sem a presença da Dulce, que tinha acabado de dar a luz.



Reforçando o sucesso e a solidez em sua carreira musical, Dulce María conquistou 1 milhão de plays na faixa com Kevin O Chris, que desde o lançamento vem mantendo a força e conquistando o público do Brasil e do mundo, em uma mistura de português com espanhol.