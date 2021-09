Bruno Martini - Divulgação

Bruno MartiniDivulgação

Publicado 24/09/2021 09:44 | Atualizado 24/09/2021 09:45

Bruno Martini será a principal atração da festa que acontecerá nesta sexta-feira (24), no reality “A Fazenda”, da RecordTV. "Tocar para o público brasileiro é muito especial. E embora não seja um show aberto ao público, as pessoas vão poder curtir tudo de casa. Estou animadíssimo com essa festa e quis montar uma playlist dançante e com músicas que todo mundo sabe cantar", revela Bruno Martini.

Os peões e o público de casa podem esperar alguns hits que Bruno lançou em parceiras com artistas brasileiros e internacionais. O programa será exibido a partir das 22h45. Na playlist de Bruno não faltarão sucessos como 'Hear Me Now', 'Sou Teu Fã', 'Morena' e 'Attitude', seu mais recente lançamento