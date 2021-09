Astride Fontenelle e Juliette Freire - Reprodução/Montagem

Astride Fontenelle e Juliette FreireReprodução/Montagem

Publicado 24/09/2021 15:59 | Atualizado 24/09/2021 16:10

Astrid Fontenelle é uma mulher que não manda recado. A apresentadora do 'Saia Justa' , do GNT, despachou um presente, que recebeu em sua casa nesta quinta-feira (23): uma caixa de Juliette. Dentro do objeto, fotos, camisetas e cartinha da campeã do 'BBB 21', mas a jornalista resolveu despachar o kit. Isso mesmo, minha gente! Astrid colocou o mimo em um banco da praça em frente ao prédio que mora no Morumbi, em São Paulo.