Luísa Sonza e Jão - Reprodução

Luísa Sonza e JãoReprodução

Publicado 24/09/2021 17:22 | Atualizado 24/09/2021 17:42

A música 'Fugitivos' faz até parte do álbum 'Doce 22', recém-lançado por Luísa Sonza, mas só agora a cantora decidiu gravar o clipe com o parceiro Jão. Foram dois dias de gravações - quarta-feira (22) e quinta-feira (23), mas o ambiente não foi um dos melhores. A coluna soube que os dois cantores brigaram feio já na primeira diária do trabalho e isso estragou o clima do musical inteiro. Tudo começou porque Jão não queria fazer cenas de conotação sexual com Luísa, os momentos de beijo mal foram gravados.

A equipe do cantor batia o pé que esse não é o papel confortável de interpretação pra ele, já que Jão não faz o estilo 'pegador', 'garanhão'. De outro lado, Luísa atribuiu isso à presença de Pedro Tófani no set, ex- namorado de Jão e atual diretor criativo do artista. E foi aí que a briga começou dentro de uma produtora, em Cotia, São Paulo.

Jão ficou extremamente ofendido com uma reclamação da cantora, os dois discutiram em cena e o tempero azedou entre as duas equipes. Muitas partes do clipe foram barradas pela turma do Jão, na maioria das vezes as que envolviam momentos sexuais. Luísa saiu insatisfeita com o clipe e arrependida da parceria.



A coluna procurou a assessoria de Luísa Sonza que não se pronunciou até o fechamento da nota.