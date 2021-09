Juliette - Reprodução

Publicado 24/09/2021 18:40 | Atualizado 24/09/2021 18:48

Juliette Freire está em paz com Astrid Fontenelle após saber que a apresentadora do GNT despachou uma caixa recebida com presentes da ex-BBB em uma praça, no bairro do Morumbi, em São Paulo, nesta sexta-feira (24). A advogada paraibana ainda ressaltou que achou 'legal' a iniciativa da jornalista, "Amores, eu achei legal a iniciativa da Astrid em fazer tipo uma caça ao tesouro", amenizou a campeã do 'BBB 21'

Mas, alguns ainda continuaram a criticar Fontenelle. Só que Juliette resolveu passar pano e ainda brincou sobre como seu nome tem estado em alta nos últimos dias. "Meninaaaa... hoje eu tô é famosa, viu? Só hoje já saíram umas três fofocas sobre mim", escreveu ela fazendo referências a matérias do DRT do Sindicato dos Atores e o possível affair com ex de Anitta.

Astrid também se manifestou sobre a repercussão negativa entre os fãs da ex-BBB: " Tem gente que não tem humor para entender, nem humor, sensibilidade, na verdade… Ganhei, faz um tempão, uma caixa cheia de coisas da Juliette para divulgar as novas músicas. Peguei o ‘disquete’, ouvi a música; o amplificador, Gabriel (filho) pegou para ele; veio chinelo, peguei para mim; veio maquiagem, peguei para mim; aí tinha uma foto da Juliette, a caixa e uns porta-copos com frases da Juliette escrito. Achei que, como já tenho muita coisa, ganho muita coisa, dessa vez, esse tipo de presente, poderia dividir com os fãs. Fiz uma graça, um carinho para os fãs. Só isso”, explicou Astrid.





Nesta quinta-feira (23, Astrid mostrou a caixa, com uma foto de Juliette, uma camiseta e falou: “Lembra dessa caixa aqui? Recebi com o trabalho da Juliette, que veio com um monte de coisas. Mas aí tem essa foto, uma camiseta, porta-copos com várias frases da Juliette… O que vou fazer com isso? Vou deixar num banco de praça”, disse.