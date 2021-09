Maria Melilo e Márcio Trigo - AgNews

Maria Melilo e Márcio TrigoAgNews

Publicado 24/09/2021 20:30

Conhecido diretor da Globo, responsável por programas como TV Globinho, Casseta & Planeta, Domingão do Faustão, entre outros, Márcio Trigo escolheu a atriz e ex-BBB, Maria Melilo, como embaixadora oficial do Artista Total, projeto que tem o objetivo de descobrir novos talentos, orientando, preparando e capacitando os participantes através de aulas on-line sobre técnicas de atuação e caracterização.

Aluna e professor jantaram juntos em um restaurante no Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (24), para definir mais detalhes. No projeto, também serão feitos aconselhamento e gerenciamento de carreira, planejamento de estratégias para melhorar a comunicação e divulgação dos artistas nas redes sociais, Ao final do projeto, Márcio Trigo, em parceria com os empresários Fabiano Biazon e Mateus Ahlert, vai escolher 20 participantes para estrearem em seu próximo longa-metragem e também serão escolhidos participantes para integrar um reality show que será gravado em 2022, com a proposta de revelar um Top Model e um Top Influencer.