Publicado 25/09/2021 06:00

A próxima temporada de 'Elite', série espanhola da Netflix que contará com o brasileiro André Lamoglia, nem mesmo estreou e o artista já vem sendo nome bem cotado pelas grifes internacionais. André estrelou campanha de Dia dos Namorados da joalheria italiana Bvlgari, e acaba de ser um dos rostos do novo perfume da gigante norte-americana Ralph Lauren, estampando com essa última campanha, a capa da revista L'Officiel Hommes.



O ator, que desfilaria essa semana na Semana de Moda de Milão por uma terceira grife, não marcou presença em terras italianas por compromissos em Madri, onde se encontra nesse momento. André foi clicado pelo fotógrafo Claudio Carpi, italiano que já fotografou também nomes como Anthony Hopkins, George Clooney, Javier Bardem, Natalia Portman, Russel Crowe, Nicole Kidman e Sean Penn. Enquanto aguarda a estreia da série da Netflix, ele também pode ser visto na plataforma Disney+ protagonizando a série 'Juacas'.