Rodolffo - Reprodução

Publicado 24/09/2021 05:00

O cantor e ex-BBB Rodolffo Mathaus, que faz dupla com Israel, não perde tempo mesmo. Desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil, o sertanejo não assumiu nenhum relacionamento publicamente. O último romance oficial de Rodolffo foi o casamento com a também ex-BBB Rafa Kalimann, de quem ele já se divorciou nos papeis depois que foi eliminado do 'BBB', embora já estivesse separado bem antes disso. Mas sabe aquele velho ditado: 'solteiro sim, sozinho nunca?' Pois bem. O artista está exatamente assim.



A coluna recebeu, com exclusividade, fotos de Rodolffo com uma fã em um quarto de hotel, após uma apresentação da dupla Israel e Rodolffo. Nas imagens - que inicialmente chegaram nas mãos do influenciador e leitor assíduo da coluna, Caio Martins, por meio de uma transferência errada via Bluetooth, dentro de uma balada em Goiânia - a moça aparece ao lado do cantor nos bastidores de um dos shows e, depois, aos beijos com ele na cama, mas ambos ainda vestidos.



Procurado para comentar as imagens, Rodolffo disse que as fotos são 10 anos atrás e que a menina em questão busca holofotes desde então. Ao ser questionado sobre quem seria a moça, o cantor não respondeu.