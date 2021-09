Zig Zag Arena - Reprodução

Publicado 24/09/2021 05:00

A estreia do novo programa de Fernanda Gentil, o 'Zig Zag Arena', no dia 3 de outubro, terá a participação de ex-BBBs e ex-The Voice. A atração colocará as duas equipes para duelar em brincadeiras no maior estilo 'gincana'. A competição será dividida entre as fases 'Pique-pega', 'Mega Ball' e 'Tudo ou Nada' e contará até com a presença de juízes profissionais para acompanhar as provas.