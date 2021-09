Padre Marcelo Rossi - reprodução do instagram

Publicado 24/09/2021 05:00 | Atualizado 24/09/2021 06:19

O nome de Padre Marcelo Rossi vem sendo usado por criminosos para aplicar golpes em famosos. Ocorre que os golpistas se passam pelo religioso no WhatsApp para entrar em contato com algumas celebridades e, além de pedir contatos de outros artistas, utilizam a fraude para pedir doações e transferências em nome do padre. O golpista em questão já solicitou número de famosos como Sikera Jr, Ticiane Pinheiro, Ticiana Villas Boas, Patrícia Abravanel, Xuxa, entre outros.