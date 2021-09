Anitta e Gkay - reprodução do instagram

Publicado 27/09/2021 11:52

São Paulo - Gessica Kayane, a GKay, contou como acobertou Anitta durante uma festa em Miami neste fim de semana. A cantora estava ficando com dois homens em simultâneo, sem eles saberem da existência um do outro. Gkay disse que fez de tudo para que nenhum soubesse do outro e contou que ficou nervosa com a situação.



Em uma sequência de stories no Instagram ao lado da cantora, GKay relembrou a cena e Anitta disse que eram três homens, mas um deles foi embora mais cedo. "A gente estava ontem na balada e dona Anitta estava ficando com um bofe, mas ela não estava ficando só com um, mas com dois. Os boys falavam inglês. Ela ficando com um e com outro", contou.

"Toda a vez que um chegava, eu começava a gritar: 'pane no sistema'. Porque ela estava gerando todo tipo de coisa em mim, crise de ansiedade... E ela nem aí. Chegava os dois no mesmo lugar e eu falava: 'Pane no sistema'", disse.

Enquanto GKay se preocupava, Anitta dançava tranquila. “Teve uma hora que o boy um chegou bem irritado. Eu comecei a passar mal. Porque disse: 'Esse menino viu ela ficando com outro boy e chegou aqui com os cachorros'. Só deu eu contar essa história já me me dá nervoso. Não saio mais com essa mulher. Ela vai me matar", relembrou.

Gkay disse que quando o segundo homem se aproximou, ele beijou Anitta na frente do primeiro rapaz. "Meu Jesus do Céu, hoje eu vou ter que justificar em inglês'. Ela [Anitta] tá rindo agora porque não sabe o nervoso que eu passei", disse.

A inlfuenciadora contou o desfecho da aventura. "Ela falou que ia pagar a conta e chamou o 'boy 2'. Quando ela disse isso, ela saiu com o 'boy 2'. Pois não foi o 'boy 1' atrás? E eu: 'no! no!'. Eu gritava pra ver se esse menino ficava, porque toda hora era um 'pane no sistema'. E ela nem aí", disse. Veja o vídeo: