Vitória StradaReprodução/Instagram

Publicado 27/09/2021 08:30 | Atualizado 27/09/2021 09:17

Rio - A atriz Vitória Strada teve o celular roubado em um assalto na noite deste domingo no Rio de Janeiro. Após o susto, a artista, que é casada com a também atriz Marcella Rica, deu detalhes no Instagram Stories e disse que havia acabado de voltar de São Paulo e ido a um mercadinho para comprar alguns produtos.



"Gente, estou passando aqui para avisar que fui assaltada agora há pouco. Estou bem, graças a Deus, não aconteceu nada, sem violência. Com uma arma, que é uma violência pura, mas estou bem. Então, estou sem celular", detalhou a atriz.