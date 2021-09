Ewerton Martin foi apontado como affair de Joelma, mas ação foi uma jogada de marketing - Reprodução

Publicado 27/09/2021 10:37

São Paulo - Joelma deu o que falar com os boatos de que estaria namorando o fazendeiro Ewerton Martin. Porém, tudo foi apenas uma jogada de marketing. Além de agricultor, ele também trabalha como modelo e estrelou o clipe da música "Sim" ao lado da cantora. Porém, o moço assumiu sua verdadeira amada.

Antes do lançamento do vídeo, ele e Joelma estavam trocando comentários cheios de elogios e emojis de coração. Entretanto, tudo mudou com a estreia do clipe. Eles abriram o jogo e mostraram que tudo não passou de uma estratégia de divulgação.

Com o mistério resolvido, Ewerton se sentiu à vontade para assumir sua verdadeira amada nas redes sociais. Até então, ele não tinha fotos com a moça no Instagram, mas fez questão de publicar um clique segurando ela no colo no meio de uma plantação. "Só para constar nos registros por aí que o meu amor é seu", escreveu na legenda.