Joelma troca comentários com fazendeiro e fãs suspeitam de novo affairReprodução/Instagram

Publicado 20/09/2021 13:45 | Atualizado 20/09/2021 13:49

Rio - Joelma agitou a internet com um certa troca de comentários. Os fãs da cantora perceberam que ela está comentando as publicações de Ewerton Martins, um fazendeiro gato, e já estão especulando que a artista não está mais solteira.

Ewerton é de Rio das Pedras, cidade do interior de São Paulo. Ele posta várias fotos do dia a dia na fazenda, registros com os animais e também alguns cliques sem camisa mostrando o corpo malhado.

A cantora faz questão de comentar as publicações do fazendeiro. Ela adora usar emojis como corações e ele faz a mesma coisa nas fotos que a artista publica. Um exemplo dessa troca de comentários é um foto que Ewrton publicou segurando uma xicara e Joelma escreveu: "esperando meu café".

Caso esteja mesmo rolando um affair, esse vai ser o primeiro romance da artista em alguns anos. A cantora está solteira desde que terminou com o empresário Alessandro Cavalcante em 2018. Antes disso, ela teve um longo casamento com Ximbinha, que terminou em 2015 em meio a várias polêmicas.