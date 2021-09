Giovanna Ewbank - Reprodução

Giovanna EwbankReprodução

Publicado 20/09/2021 21:17

Rio - Que saúde! De aniversário, Giovanna Ewbank ganhou uma viagem para Ibiza, na Espanha, de seu marido, o ator Bruno Gagliasso. O passeio foi tão bem aproveitado que rendeu lindas fotos compartilhadas pela apresentadora em suas redes sociais.

fotogaleria

Além de Bruno e Giovanna, os três filhos do casal também se esbaldaram no período que estiveram no resort. Pelo Instagram, Gio mostrou um pouquinho dos bastidores da viagem em família.

Confira: