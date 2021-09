Sammy Lee fala sobre período em que esteve internada após sentir dores fortes no braço - Reprodução/Instagram

Publicado 20/09/2021 18:58

Rio - Sammy Lee, ex-esposa de Pyong, usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (20), para dar detalhes de sua internação. A influenciadora foi internada na última quarta-feira com dores fortes no braço e exames apontaram tendinite aguda e múltiplas hérnias. Após receber alta , a mãe do pequeno Jake abriu o jogo sobre seu estado de saúde.

“Eu fiquei quase todos esses dias sem dormir, porque eu sentia muita dor no braço. Eles me deram remédios fortíssimos para dor, que eu até vomitava de tão forte que era, e minha dor não passava. Eu ficava chapadona de tanto remédio e a dor não parava. Olha que assustador isso”, relatou através dos Stories do Instagram.

A influenciadora ainda desabafou sobre a sensação de ficar tantos dias longe de Jake, fruto do casamento com Pyong Lee. "Nesses dias internada, o Jake foi uma vez no hospital, mas eu estava tão mal que não conseguia nem olhar para ele. Ele dormiu dois ou três dias sem mim, foi uma experiência bem ruim, não recomendo para ninguém. Quando eu cheguei em casa, nem gravei nada, porque só ficava abraçando ele e chorando”, contou Sammy.