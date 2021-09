Simone se surpreende com resposta sincera do filho para vídeo em seu canal - Reprodução

Publicado 20/09/2021 20:28

Rio - O vídeo publicado pela cantora Simone, no domingo (19), em seu canal no Youtube, trouxe uma revelação do filho da sertaneja, Henry, de 7 anos. O menino revelou para a mãe que tem uma namorada e deixou a irmã de Simaria surpresa.

“Se eu tenho namorada? Tenho”, disse no vídeo. “Quem é?”, questionou Simone, mas o filho não respondeu. Entre as perguntas enviadas pelo fãs, quiseram saber o que seria um fim de semana para ele. Mas uma vez, Henry deu uma resposta irreverente: "balada".

“Pode ter uma festa do pijama, acampamento, pode ter essas coisas, brincadeira, festa… porque ai fica divertido. Mas, o máximo seria uma balada”, contou Henry.