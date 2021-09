Bruna Marquezine - Reprodução

Bruna MarquezineReprodução

Publicado 20/09/2021 18:05

Rio - De férias na Grécia, Bruna Marquezine tem aproveitado os dias de sol para esbanjar sensualidade. Comumente discreta, a atriz quebrou seu próprio protocolo e compartilhou fotos pra lá de ousadas com seus seguidores nas redes sociais.

fotogaleria

No Instagram, Bruna compartilhou fotos de um passeio de barco onde aparece de topless, ou seja, sem a parte de cima do biquíni e usando uma calcinha com a palavra "wet" (molhada, em inglês). A publicação, claro, viralizou nas redes sociais.

Confira: