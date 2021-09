Gracyanne Barbosa - Reprodução

Gracyanne BarbosaReprodução

Publicado 20/09/2021 17:52 | Atualizado 20/09/2021 17:53

Rio - Gracyanne Barbosa nunca poupa em sensualidade quando o assunto é exibir o corpão escultural que ela cultiva com tanto afinco. Pelas redes sociais, a musa fitness aproveitou, como de costume, para postar uma foto em que aparece completamente nua e empinando o bumbum.

fotogaleria

Mas a sensualidade, claro, não veio sem conteúdo. Junto à foto, Gracy usou o espaço para filosofar e encorajar seus seguidores. "Sunday Bumday de hoje, com uma reflexão sobre uma pergunta que me fazem, todos os dias “qual é a sua meta?” A resposta é imediata, minha meta é ser uma pessoa melhor a cada dia! Fisicamente, psicologicamente e humanamente. Lutar pelo o que acredito, compartilhar aquilo que aprendi, mostrar o que vivo, ser feliz com minhas escolhas e motivar as pessoas com o meu estilo de vida. E você, qual é a sua meta? Se organize, trace planos, tenha atitude, crie uma estratégia, acompanhe seu progresso, acredite em você e alcance sua meta de vida!", escreveu a musa fitness.

Confira: