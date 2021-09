Advogada foi alvo de críticas pela roupa usada em audiência remota e ostentação - Reprodução

Advogada foi alvo de críticas pela roupa usada em audiência remota e ostentaçãoReprodução

Publicado 20/09/2021 16:44

Rio - Após curtir a festa de Virgínia, a influenciadora Deolane Bezerra embarcou para Dubai, nos Emirados Árabes, e mesmo de longe não perdeu a oportunidade de alfinetar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A entidade vetou a ostentação de “bens relativos ao exercício ou não da profissão, como uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo”, por parte de seus advogados.



fotogaleria

A viúva de MC Kevin aproveitou a viagem para ostentar as compras realizadas em lojas de marca. Mas na foto publicada nos stories, do Instagram, Deolane substitui a logo das lojas por marcas de vestuários populares no Brasil. A imagem veio acompanhada da legenda: "Há só um pouquinho, Dubai, né?". Antes disso, Deolane foi criticada na web pela escolha do look para uma audiência remota.