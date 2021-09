Liam Gallagher surge com ferimentos no rosto após cair de helicóptero na Ingleterra - Reprodução

Liam Gallagher surge com ferimentos no rosto após cair de helicóptero na IngleterraReprodução

Publicado 20/09/2021 14:51

Rio - O cantor britânico Liam Gallagher caiu de um helicóptero após sua apresentação no Isle Of Wight Festival na Inglaterra, que aconteceu na noite da última sexta-feira (17).

fotogaleria

O icônico vocalista do Oasis chegou a divulgar uma foto onde ele aparece com ferimentos no rosto, cobertos por curativos, além de pomadas na testa e nos lábios.

Gallagher, de 48 anos, legendou a foto com bom humor: “Olhem isso, eu caí do helicóptero na noite passada. Quem disse que o rock & roll está morto? Consegui a foto para a capa do meu próximo álbum”, escreveu.

Confira:

Got the cover shot for Nxt album c’mon you nose LG x pic.twitter.com/0QIXV5djxk — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021