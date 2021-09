Renato e Lívian Aragão - Reprodução

Publicado 20/09/2021 15:18

Rio - Muito se fala sobre a personalidade de Renato Aragão fora das câmeras. Popular no país inteiro pelo seu trabalho com a comédia, o famoso 'Didi' recebeu a fama de mal humorado por parte do público. Mas, pelas redes sociais, a filha do comediante negou que Renato tenha problemas em ser relacionado ao seu personagem.

Pelo Instagram, Lívian respondeu um seguidor que perguntou por que motivo o comediante não gostava de ser chamado de 'Didi'. "Ele nunca se incomodou, por mais que Didi seja um personagem. Ele ama o Didi e sabe que as pessoas amam ele também. Tá tudo certo. O povo que adora inventar uma besteira... Pode chamar ele de Didi, sim!", respondeu a jovem.