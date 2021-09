Yasmin Brunet e Gabriel Medina passam por turbulência em viagem de jatinho - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet e Gabriel Medina passam por turbulência em viagem de jatinhoReprodução/Instagram

Publicado 20/09/2021 18:37

Rio - Yasmin Brunet e Gabriel Medina passaram por apuros em Las Vegas, nos Estados Unidos. O casal, que está de férias, aparecem em um vídeo durante uma turbulência no jatinho particular que estavam.

fotogaleria

No vídeo, compartilhado pela modelo, ela está abraçada ao surfista, o acalmando em meio à agitação da aeronave. Logo depois, uma turbulência mais forte balança o jato e a bebida de Yasmin é arremessada ao alto.

"Eu acabei de falar: 'calma, que não está nem mexendo'. Caiu tudo em mim", disse Yasmin, rindo. O casal está em Las Vegas para comemorar o tricampeonato mundial de surfe de Medina.

Atualmente, ele é o surfista brasileiro com mais títulos mundiais. Ele venceu o campeonato em Trestles, na Califórnia, na terça-feira (14). No domingo (19), a modelo compartilhou uma foto com o marido durante encontro na cidade.