Casal celebrou o primeiro ano de casamento - Reprodução

Casal celebrou o primeiro ano de casamento Reprodução

Publicado 20/09/2021 18:48

fotogaleria Rio - Após um ano de casados, Pepita e Kayque Nogueira renovaram os votos de casamento. Para a ocasião, Pepita vestiu um macacão azul e Kayque, um terno cor de rosa, representando as cores da bandeira trans. A cerimônia intimista aconteceu no domingo (19), na zona oeste de São Paulo.

Respeitando as normas de saúde e segurança, a renovação dos votos contou com poucos convidados e testes de Covid-19. Em entrevista à Vogue, a artista disse que ainda pretende realizar uma grande festa de casamento, já que suas duas cerimônias foram feitas durante a pandemia e com poucos convidados.



Pepita e Kayque comemoram as “bodas de papel”, ou seja, o primeiro ano juntos depois do casamento. No começo do ano, em entrevista ao jornal O Globo, a cantora contou que estão se preparando para serem pais e já estavam visitando orfanatos.