Publicado 20/09/2021 20:12

Rio - A atriz de Gênesis, da TV Record, Letícia Almeida confirmou para um seguidor, nesta segunda-feira (20), o fim de seu casamento com Bruno Daltro. "Solteira e feliz", disse. Já seu ex-marido usou as redes sociais para negar que o término da relação se deu após a uma suposta conversa dele com outra mulher ter vazado.

“Em respeito aos fãs e à imprensa, comunico que meu casamento chegou a fim. Diferentemente de como vem sendo divulgado, nada tem a ver com as supostas mensagens. Para preservar a mãe da minha filha e as nossas famílias, me reservo ao direito de manter no âmbito familiar os motivos do nosso rompimento. Agradeço o carinho de todos”, finalizou.



Bruno Daltro são pais de Maria Teresa, e haviam oficializado a união em novembro de 2019.