Sammy Lee foi hospitalizada e segue sem previsão de alta Reprodução

Publicado 19/09/2021 08:28

Rio - A influenciadora Sammy Lee estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e recebeu alta neste sábado (18).

Em seus stories, a loira anunciou a novidade e tranquilizou os fãs. "De alta", escreveu.

Sammy, de 23 anos, sentiu fortes dores no braço na madrugada da última quarta-feira (15) e, após ir ao hospital, foi internada sem previsão de alta. A mãe do pequeno Jake com o youtuber Pyong Lee passou por uma bateria de exames e foi detectadas múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo.

Segundo a assessoria de Sammy, seu caso lembra o de sua mãe, que faleceu de câncer de mama.