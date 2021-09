Dayane usou história de amigo para justificar dúvida em relação as acusações que Nego do Borel sofre da ex Duda Reis - Reprodução

18/09/2021

Rio - Duda Reis, ex-namorada de Nego do Borel, falou no Twitter sobre o ataque de raiva que o funkeiro teve no reality show "A Fazenda". "Já vivi muito isso com ele, já fui muito forçada (com força bruta mesmo) a fazer coisas que eu insistentemente falava que 'não'. (...) Vocês tiverem um leve spoiler (cortado) de um mini surto do agressor. Imaginem os grandes surtos?", escreveu Duda.

Nesta madrugada, Nego do Borel jogou objetos na parede depois de receber um alerta da produção sobre seu comportamento. "Já os grandes eram em mim mesmo, no meu corpo. Assim como fez com outras duas ex-namoradas diferentes. Todas morriam de medo do mesmo, ele é isso mesmo, explosivo e instável", disse Duda.