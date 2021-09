Nego do Borel e Dayane em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Record

Nego Borel e Dayane Mello estão dormindo lado a lado na baia de "A Fazenda 13". O funkeiro já havia incomodado a modelo quando ficou passando a mão na cabeça dela e está sendo acusado de assédio após tentar beijar a peoa mais de uma vez na madrugada deste sábado (18).

Após a festa, os peões foram dormir e Dayane estava bastante bêbada. Como sempre, eles estavam deitados lado a lado e conversavam antes de dormir. Os dois chegaram a dar um selinho e se abraçaram, mas depois o cantor tentou beijar a modelo.

Dayane desviou do beijo e negou a nova investida. "Não", disse deixando bem claro que não queria contato íntimo. Nego do Borel continuou fazendo carinho na cabeça da modelo, até que ela se afastou da mão dele e foi dormir.

Na redes sociais, o cantor está sendo acusado de assédio. Os internautas estão dizendo que ele assediou da modelo porque ela estava muito bêbada e ficou insistindo em beijá-la, mesmo ela dizendo que não queria. Por conta disso, estão pedindo que a Record expulse o peão de "A Fazenda 13".

Ainda na mesma madrugada, Nego do Borel surtou na baia . O funkeiro começou a gritar a jogar objetos nas paredes, assustando até mesmo o cavalo colorado. As câmeras do PlayPlus cortaram o sinal, mas ainda foi assim foi possível ouvir Dynho e Solange Gomes brigando com o funkeiro.

Quando as câmeras voltaram a mostrar a baia. Nego do Borel estava de pé chorando na frente das câmeras o colchão dele não estava mais do lado do de Dayane Mello.

