Nego do Borel perde dente em festa Reprodução

Publicado 18/09/2021 07:47 | Atualizado 18/09/2021 07:54

Rio - Por essa Nego do Borel não esperava: o funkeiro estava dançando na festa de "A Fazenda", na madrugada deste sábado, quando percebeu que perdeu um dente. O cantor saiu pelo local da festa procurando o dente perdido e disse para Dynho Alves que não estava podendo falar direito. "Meu dente caiu, mano".

Dynho se mostrou surpreso com o buraco na boca de Nego do Borel. "Nossa, viad*. Mas como? Bateu? Put* que pariu", disparou. Nego do Borel, então, tentou aceitar a situação. "Fo***-se, mano. Tá tranquilo! Está dando pra ver?", perguntou a Dynho. "Bem legal", respondeu o funkeiro.

Nego do Borel contou que o dente já estava mole antes do confinamento. Ela havia colado o dente na gengiva. "Caiu. Estava mole. Eu colei com super bonder, mas está tranquilo. Paz e amor, entendeu? Agora não posso falar direito que passa um vento", brincou.