Nego do Borel e Dayane em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Record

Nego do Borel e Dayane em 'A Fazenda 13'Reprodução/Record

Publicado 15/09/2021 12:13

São Paulo - Nego do Borel e Dayane Mello estão entre os primeiros peões de "A Fazenda 13" que foram mandados para a baia. Na madrugada desta quarta-feira, o funkeiro e a modelo dormiram lado a lado e parece que o cantor quis esquentar o clima, o que não agradou nada a ex-participante do "Big Brother" italiano.

fotogaleria

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Nego do Borel aparece passando a mão no rosto de Dayane. A modelo não gostou do toque do colega de confinamento e repreendeu afastando a mãe dele.

Além dos dois, a primeira baia também é formada por Solange Gomes, Nego do Borel, Victor Pecoraro, Dynho e Mussunzinho. Por lá, os participantes tem muito menos conforto, precisam tomar banho de água fria e ainda dormem no mesmo local que o cavalo Colorado, que já na primeira noite roubou o cobertor dos peões.

Circula um vídeo pelo Twitter do momento em que Nego do Borel tenta acariciar o rosto de Dayane, que não aceita e prontamente retira a mão do cantor de seu rosto. #AFazenda13 pic.twitter.com/kWdKyhpXIC — Gossip dos reality (@gossiprealitys) September 15, 2021