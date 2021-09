Ex-BBB Ariadna pede desculpas para Lary Bottino - Reprodução/Instagram

Publicado 18/09/2021 09:54

Rio - Ariadna Arantes usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (17), para encerrar as polêmicas envolvendo a ex-'De Férias com o Ex' Lary Bottino. A ex-BBB pediu desculpas para a influenciadora após diversas brigas que o público acompanhou pelas redes sociais. No Instagram, a ex-participante de "No Limite" publicou um vídeo em que afirma que deseja se tornar uma pessoa melhor.

“Depois de refletir bastante de quem eu tenho sido, eu cheguei à conclusão de que eu não tenho orgulho de quem eu me tornei. Com a ajuda do meu terapeuta, eu decidi que eu quero mudar, mudar pra melhor”, declarou Ariadna. “Quero começar pedindo perdão a Laryssa Bottino e a todas as pessoas que eu magoei ou que eu já fiz mal. Eu não quero mais ser uma pessoa ácida", afirmou.

"E vocês aqui que me seguem, podem esperar a partir de hoje o melhor de mim. Eu quero ser melhor. Vocês vão conhecer uma Ariadna alegre, doce, inteligente, grata, fiel, amiga, carinhosa… e espero muito o apoio de vocês, nessa nova jornada da minha vida, nessa decisão. Desculpa a e obrigada a todos. É possível ser alguém melhor? É possível sim", garantiu a ex-BBB.