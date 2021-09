Carlinhos Maia foi citado em discussão de Solange Gomes e Rico Melquiades - Reprodução

Publicado 17/09/2021 18:53

Rio - Nesta sexta-feira (17), o humorista Carlinhos Maia abriu a caixa de perguntas no Instagram e comentou sobre a confusão que rolou durante o programa 'A Fazenda 13', envolvendo seu amigo Rico Melquiades e Solange Gomes.

Na discussão que ocorreu na noite de quinta-feira (16), entre Rico e Solange, a peoa chamou Rico de “escorado de Carlinhos Maia”. No Instagram, o humorista deixou claro o que pensa da participação do amigo no reality.

“Torço pra que vença o melhor, gosto do Rico, gosto da nossa turma aqui, não acho ele escorado em mim, eu dou a oportunidade... mostro pro mundo... e vocês gostam... se ele está lá, foi porque ele continuou... brilhou”, disse o humorista.

Sobre a troca de ofensas, Carlinhos respondeu: “Ela chama ele de feio, ele chamou ela de velha coroca, e aí tudo bem... ofendeu e é ofendido, e assim é a vida. Povo entra nessas coisas sabendo que é isso que o povo quer ver, sabendo que é barraco que querem... então eles tão dando.”