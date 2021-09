Sammy Lee foi hospitalizada e segue sem previsão de alta - Reprodução

Sammy Lee foi hospitalizada e segue sem previsão de alta Reprodução

Publicado 17/09/2021 17:55

Rio - A influenciadora Sammy Lee foi internada devido à hérnias e inflamação aguda e nesta sexta-feira (17), realizou acupuntura para o tratamento. Em seus stories do Instagram, a loira compartilhou um vídeo da sessão no quarto do hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ao som, ela colocou 'Help', dos Beatles.

fotogaleria

Sammy, de 23 anos, sentiu fortes dores no braço na madrugada da última quarta-feira (15) e, após ir ao hospital, foi internada sem previsão de alta.

A mãe de Jake Lee passou por uma bateria de exames e foram detectadas múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo. Segundo a assessoria de Sammy, seu caso lembra o de sua mãe, que faleceu de câncer de mama.