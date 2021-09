Xamã - Divulgaç~~ao

Publicado 17/09/2021 15:52

Antes de desembarcar nos EUA para uma turnê, Xamã passou duas semanas no México por conta de protocolos de segurança. O cantor aproveitou a estadia para presentear os fãs com o novo projeto. No repertório estão versões de sucessos dos seus três álbuns: em homenagem ao signo deste mês: "Virgem", do mais recente, "Zodíaco"; "Uma Linda Mulher", de "O Iluminado"; e "Avareza", do primeiro disco, "Pecado Capital".

Além dessas, Xamã interpreta "Deixe-me Ir", canta seu verso do ''Poesia Acústica Uruguai'' e acrescenta uma inédita, "Quinta Cínica". Na faixa, ele versa sobre uma paixão à primeira vista e explora seu lado romântico: "Eu te vi cantar minha música esquisita / Na fábula dos caras do metrô / Quer me imitar? Conversa e faço mímicas / Tão estúpida que quase me amou".

Há seis meses é o rapper brasileiro mais ouvido no Spotify. Também é o campeão de indicações na história do MTV MIAW. "Honestamente, eu só tenho a agradecer. Meus fãs são os melhores do mundo e quero fazer sempre o meu melhor pra que mais pessoas se conectem com meu som. Tô feliz pra caramba e, ao mesmo tempo, pronto pra fazer muito mais", diz ele.