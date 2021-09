Diogo Nogueira contou detalhes sobre início do namoro com Paolla Oliveira - Reprodução

Publicado 17/09/2021 15:37

Rio - Diogo Nogueira relembrou o começo do relacionamento com Paolla Oliveira e se declarou para a amada. O sambista participou do "Encontro com Fátima Bernardes" desta sexta-feira (17), e falou sobre a primeira vez que viu a global.



"A gente já tinha se cruzado na Rede Globo. Foi no Faustão, a gente foi do júri. Cruzei umas duas ou três vezes com ela aqui", relembra. Diogo fala que o romance começou o dia que recebeu uma ligação de Mumuzinho falando que queria apresentá-lo para Paolla Oliveira.

"Quando ele falou quem era, eu falei: 'não é possível'. Achei que fosse um trote, uma brincadeira. Falei com ela até o dia da gente se encontrar e foi evoluindo", conta. O cantor disse que se encontrou com Paolla Oliveira mais vezes e que também preparou jantares românticos para a atriz.

Por fim, Diogo Nogueira fez uma série de elogios para Paolla e agradeceu pelo namoro. "Ela é uma mulher muito forte, guerreira. Gosta de juntar a família. É muito simples, verdadeira, uma das maiores atrizes do país. Só tenho a agradecer ao Papai do Céu", finalizou.