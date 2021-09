MC Poze e a mulher - Reprodução

MC Poze e a mulherReprodução

Publicado 17/09/2021 15:36

Rio - Envolvido em muita confusão no último mês, MC Poze voltou a ser notícia esta semana. Isso tudo por causa de um par de fotos postadas nas redes sociais. Separado da namorada há duas semanas, o ex-casal postou, na mesma noite, fotos bem similares e que mostravam camas idênticas ao fundo.

Apesar da - extrema - coincidência, Vivianne Noronha, ex de Poze, foi às redes sociais e negou qualquer reconciliação com o funkeiro. "A gente não voltou, tá? E tá tudo bem, tá tudo certo. Com ele, comigo. Ele tá seguindo a vida dele, eu tô seguindo a minha vida", disse a adolescente pelos stories do Instagram.

Grávida ao 17 anos, Vivianne espera o terceiro filho do ex-casal. O anúncio do término, inclusive, foi feito cinco dias após o anúncio da gravidez.