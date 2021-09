Nova música de Hagda seria uma resposta a Penhasco música de Luísa Sonza que fala sobre seu relacionamento com Whindersson Nunes - Thiago Duran

Publicado 17/09/2021 14:45

Rio - A nova música de Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, foi alvo de acusações de plágio nesta sexta-feira (17). A canção "Melhor Assim" foi apontada como sendo uma cópia de "Penhasco", música da ex-mulher de Whindersson, Luíza Sonza.

Na web, alguns internautas apontaram as semelhanças. Teve quem considerasse a música uma resposta a composição de Luísa Sonza, e até mesmo uma provocação, já que o clipe da música de Hagda terá participação de Maria Lina, ex-noiva de Whindersson.

"Seu irmão é famoso, precisa mesmo criar engajamento se metendo na vida da Luísa ? Vê-la bem incomoda, né ?", disse uma internauta. “A irmã do Whindersson que fez uma cópia escarrada e cuspida de Penhasco, da Luísa, e vai colocar a Maria Lina no clipe, a obsessão é grande”, comentou outra seguidora.

Nos stories do Instragram, Hagda Kerolayne respondeu, de forma irônica, as críticas. “Acordei com várias ligações. Várias mensagens, gente, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Como diria a filósofa Melody, 'fale bem, ou fale mal, mas fale de mim, eu não tenho culpa se você não é feliz”, finalizou.