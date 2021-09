Virgínia Fonseca reúne famosos em evento em São Paulo

Rio - Virgínia Fonseca lançou sua marca de cosméticos na noite desta quinta-feira, em São Paulo, com uma grande festa. O evento reuniu vários famosos e Virgínia contou com o apoio do marido, o cantor sertanejo Zé Guilherme. Famosos como a ex-BBB Flay, Kevinho, a funkeira Mirella e a ex-BBB Yvy também prestigiaram o evento. Virgínia escolheu um modelito avaliado em R$ 100 mil e sandálias de R$ 17 mil para o evento. O vestido tem várias pedras Swarovski e assinatura do estilista Eduardo Amarante.

Relatar erro