Rafael Vitti, Tatá Werneck e a pequena Maria Clara - Reprodução/Instagram

Rafael Vitti, Tatá Werneck e a pequena Maria Clara Reprodução/Instagram

Publicado 17/09/2021 10:08 | Atualizado 17/09/2021 10:41

São Paulo - A humorista Tata Werneck alugou a casa do ator Marcelo Anthony para resolver um problema com o teto de sua casa. Em seus stories do Instagram, a artista esclareceu que não está em sua residência e falou sobre sua estadia nesta quinta-feira.

fotogaleria

"Vi agora que tem matérias sobre o quarto da Clara. Eu tô numa casa que aluguei do Marcello Antony, o quarto é do filhos dele", explicou ela, que ainda falou ser um pouco confuso para Clara Maria, sua filha de quase 2 anos.

"Tem até porta-retrato dos filhos aqui, inclusive damos bom dia e boa noite sempre. Essa casa toda é do Marcello Antony. A Clara passa TODOS os dias pelos porta-retratos e diz 'papai não'. Porque ela apontava falando papai e a gente tinha que explicar que no caso era o Marcello Antony", completou.