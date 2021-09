Anitta se apresenta no VMA 2021 - Reprodução

Anitta se apresenta no VMA 2021Reprodução

Publicado 17/09/2021 10:17 | Atualizado 17/09/2021 10:28

São Paulo - Anitta, de 28 anos, está morando nos Estados Unidos, mas não está desatenta com a situação política do Brasil. Na última quinta-feira, a cantora defendeu a saída de Jair Bolsonaro (sem partido) do poder Executivo. "Se Deus quiser esse presidente cai e o dólar diminui. Deus, por favor”, disse ela, que juntou as mãos em gesto de oração, entrevista ao Hugo Gloss.

fotogaleria

No bate-papo, Anitta comentava o preço do dólar no Brasil, que fechou em R$ 5,26 na quinta-feira e tem variado conforme as declarações do presidente da República. A cantora também falou sobre a inflação no país, que tem colocado os preços dos produtos cada dia mais altos. “[Está] um absurdo, minha família estava me falando dos preços. Oque é isso? A comida! Gasolina...”, criticou ela.

Mostrando-se antenada, Anitta ainda analisou as manifestações de 7 de setembro, para as quais Bolsonaro convocou seus apoiadores às ruas. "E o povo comemorando esse presidente doido. Isso tem que mudar! Muda Brasil, pelo amor de Deus", pontuou. Durante o papo, a cantora também comentou os detalhes do que rolou no Met Gala 2021 e revelou conversas que teve com Rihanna, Lil Nas X, entre outros famosos no after party do tradicional evento.