Bárbara Evans e o marido anunciaram a gravidez após fertilização in vitroReprodução

Publicado 17/09/2021 16:23 | Atualizado 17/09/2021 16:31

Rio - Bárbara Evans revelou no seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (17), que moverá processos judiciais contra quem espalhar fake news sobre sua gravidez. A decisão foi tomada após um perfil culpar a vacina contra Covid-19 de ter influenciado na perda de um dos gêmeos que a modelo estava esperando.

“Ninguém tem direito de falar da minha vida, principalmente fake news. Ele [o perfil] quer dizer que perdi meu bebê porque tomei a vacina de coronavírus. Quando eu tomei, não estava grávida, e mesmo se eu estivesse grávida, eu tomaria. Sou a favor da vacina. Não existe ninguém no mundo para falar o que posso e não posso. Ele está usando a dor da família para ganhar mídia. Já mandei para o meu advogado. Tirei print de tudo o que ele fez. Peço que vocês denunciem essa página que fala mal da vacina, fala mal de tudo, sem noção do que estamos passando. Uma falta de respeito."

A modelo ficou revoltada com a insinuação de que a vacina a fez perder o bebê. “Não vem vocês me falando que é culpa da vacina, que eu matei meu filho. Vão procurar o que fazer! Deixem as pessoas! Parem de massacrar as pessoas até em um momento difícil. Sejam humanos!"

Bárbara Evans passou por uma fertilização em vitro, e um dos embriões apresentava dificuldade para evoluir. Na última quinta-feira, a modelo anunciou que o coração do bebê parou de bater.